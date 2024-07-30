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Афанасьев Евгений Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1945 г.р.
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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Афанасьев Степан (Стефан) Кононович

Мать: Афанасьева (Марычева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Афанасьев Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1950

Сын: Афанасьев Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1982

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