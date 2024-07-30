Афанасьев Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Афанасьев Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1950
Сын: Афанасьев Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1982