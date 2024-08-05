Дамаскина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Дамаскина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дамаскин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Дамаскина) Христина Александровна
Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Дамаскина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно