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Дамаскина Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дамаскин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Дамаскина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Дамаскин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Дамаскина) Христина Александровна

Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Дамаскина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Дамаскин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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