Воронов Клементий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1640
Сын: Воронов Осип Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1648
Сын: Воронов Василий Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1648
Сын: Воронов Харитон Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно