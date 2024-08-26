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Воронов Клементий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1640

Сын: Воронов Осип Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1648

Сын: Воронов Василий Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1648

Сын: Воронов Харитон Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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