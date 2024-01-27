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Бибаев Bibayoff Николай Васильевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1857

Дата смерти

Около 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бибаев Bibayoff Василий Киреевич

Мать: Бибаева Аграфена

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бибаев Bibayoff Василий Николаевич

Мать ребёнка: ?

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Около 1885
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