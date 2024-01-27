Бибаев Bibayoff Николай Васильевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1857
Дата смертиОколо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бибаев Bibayoff Василий Киреевич
Мать: Бибаева Аграфена
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бибаев Bibayoff Василий Николаевич
Мать ребёнка: ?
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Около 1885