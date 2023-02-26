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Роман Константинов

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Место рождения

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

13.09.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ночевки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.05.1806

Жена: Домникия Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
13.09.1833
д.Цурково
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