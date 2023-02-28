Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.08.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Алашеев (однодворец) Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Алашеев (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: Алашеева Ксения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Ксения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Ксения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Алашеева Ксения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.08.1860
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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