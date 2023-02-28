Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти07.08.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Алашеев (однодворец) Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алашеев (однодворец) Петр Иванович
Мать ребёнка: Алашеева Ксения
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Ксения
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Ксения
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Алашеева Ксения
Смерть
07.08.1860