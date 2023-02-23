Алашеева Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Алашеев (однодворец) Петр Иванович
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич
Смерть
До 1850