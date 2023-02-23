Алашеева Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алашеева Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Алашеев (однодворец) Петр Иванович

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Алашеев (однодворец) Иван Дмитриевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1850
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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