Фёдоров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1936
Дочь: Фёдорова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Штоль (Фёдорова) Октябрина Александровна
Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.03.1942
Сын: Фёдоров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна
Смерть
Неизвестно