Фёдоров Александр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Фёдоров Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.09.1936

Дочь: Фёдорова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Штоль (Фёдорова) Октябрина Александровна

Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.03.1942

Сын: Фёдоров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Лаптева (Сидоренко) Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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