Шаповалова Оксана
Место рожденияБараники
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Андрей
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Федор
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей
Смерть
Неизвестно
Бараники
Похороны
Неизвестно
Бараники