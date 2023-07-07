Шаповалова Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Оксана

Место рождения

Бараники

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бараники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Андрей

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Федор

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей

Смерть
Неизвестно
Бараники
Похороны
Неизвестно
Бараники
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