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Дорофеев Николай Петрович

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Место рождения

Фёдоровка

Дата рождения

31.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946

Отец: Дорофеев Пётр Степанович

Мать: Дорофеева Александра Даниловна

Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1965 и 1971

Жена: Дорофеева Любовь Елисеевна

Рождение ребёнка
01.02.1971

Сын: Дорофеев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна

Рождение ребёнка
01.02.1971

Сын: Дорофеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна

Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
16.01.1983

Сын: Дорофеев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна

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