Дорофеев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения31.05.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1946
Место жительства
С 1946
Бракосочетание
Между 1965 и 1971
Рождение ребёнка
01.02.1971
Сын: Дорофеев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна
Рождение ребёнка
01.02.1971
Сын: Дорофеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна
Место жительства
С 1971
Рождение ребёнка
16.01.1983
Сын: Дорофеев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дорофеева Любовь Елисеевна