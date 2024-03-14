Персон Лиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Персон Лиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Персон Соломон Еремеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купсик (Персон) Геня Еремеевна

Отец ребёнка: Персон Еремей Мовшевич

Рождение ребёнка
С 1877 по 1880

Дочь: Лейбович (Персон) Рахиль Еремеевна

Отец ребёнка: Персон Еремей Мовшевич

Смерть
1942

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