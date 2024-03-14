Персон Лиза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купсик (Персон) Геня Еремеевна
Отец ребёнка: Персон Еремей Мовшевич
Рождение ребёнка
С 1877 по 1880
Дочь: Лейбович (Персон) Рахиль Еремеевна
Отец ребёнка: Персон Еремей Мовшевич
Смерть
1942