Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Семёнова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1848 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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