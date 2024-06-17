Левин Василий Афанасьев 1851 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Левин Василий Афанасьев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
07.02.1878 ст.

Жена: Зыкова Левина (Казорина) Варвара Николаева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Каллистрат Евсигнеев Органистов-с. Мещеряковка Гаврил Григорьев Левин По невесте Василий Васильев Чугунков Иван Николаев Казорин
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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