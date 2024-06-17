Левин Василий Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1878 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
По жениху Каллистрат Евсигнеев Органистов-с. Мещеряковка Гаврил Григорьев Левин По невесте Василий Васильев Чугунков Иван Николаев Казорин
Смерть
Неизвестно