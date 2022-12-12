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Константин

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пётр

Мать: Настасия

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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