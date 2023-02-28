Федосий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосий Максимов

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

18.12.1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Максим

Мать: ?

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
18.12.1845
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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