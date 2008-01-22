Карташова (Седова) Наталья Сергеевна 02.09.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташова (Седова) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Мурзицы, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

02.09.1904

Дата смерти

22.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1904

Отец: Седов Сергей Федорович

Мать: Седова (Князева) Евдокия Ивановна

Мурзицы, город Кулебаки, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Василий Андриянович

Рождение ребёнка
04.06.1926

Дочь: Вертухина (Карташова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович

Рождение ребёнка
08.05.1933

Сын: Карташов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович

Рождение ребёнка
19.06.1936

Дочь: Трофимова (Карташова) Римма Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович

Рождение ребёнка
13.12.1941

Дочь: Гусева (Карташова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович

Рождение ребёнка
23.02.1947

Дочь: Карташова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович

Смерть
22.01.2008

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