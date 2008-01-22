Карташова (Седова) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.09.1904
Дата смерти22.01.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1926
Дочь: Вертухина (Карташова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
08.05.1933
Сын: Карташов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
19.06.1936
Дочь: Трофимова (Карташова) Римма Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
13.12.1941
Дочь: Гусева (Карташова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович
Рождение ребёнка
23.02.1947
Дочь: Карташова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Карташов Василий Андриянович
Смерть
22.01.2008