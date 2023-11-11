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Хабаров Сергей Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно протоколу допроса Васильева Владимира от 28.02.1938, Анастасия Ивановна проживала с мужем Хабаровым Сергеем Никитовичом 1896 года рождения по адресу г. Новосибирск, ул. Красная Горка № 3.
Место жительства
С 1930
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
К моменту, когда семью отца его жены выслали из Чика, он с женой Анастасией уже жил в г. Новосибирске.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Хабарова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаров Вениамин Сергеевич

Мать ребёнка: Хабарова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабарова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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