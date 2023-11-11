Хабаров Сергей Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Согласно протоколу допроса Васильева Владимира от 28.02.1938, Анастасия Ивановна проживала с мужем Хабаровым Сергеем Никитовичом 1896 года рождения по адресу г. Новосибирск, ул. Красная Горка № 3.
Место жительства
С 1930
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
К моменту, когда семью отца его жены выслали из Чика, он с женой Анастасией уже жил в г. Новосибирске.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Хабарова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабаров Вениамин Сергеевич
Мать ребёнка: Хабарова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно