Лужанский Дмитрий Емельянович
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти07.01.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Третий ре
Рождение ребёнка
21.08.1946
Сын: Муравьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Муравьева Анна Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.01.1983
Керчь, Керчь, Республика Крым