Лужанский Дмитрий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лужанский Дмитрий Емельянович

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

07.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Третий ре
Рождение ребёнка
21.08.1946

Сын: Муравьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Муравьева Анна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.01.1983
Керчь, Керчь, Республика Крым

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