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Николай Иосифов

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Место рождения

д.Макаренки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Макаренки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899

Жена: Агафия Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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