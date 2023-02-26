Николай Иосифов
Место рожденияд.Макаренки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Макаренки Кавширской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.01.1899
Жена: Агафия Корнилиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно