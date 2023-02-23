Реботунов Василий
Место рожденияг.Омск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Омск
Рождение ребёнка
1892
Сын: Реботунова Василий
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра васильевна
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Рождение ребёнка
1897
Сын: Реботунов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Реботунов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ларионова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
г.Зайсан Семипалатинская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Реботунов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Реботунов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Реботунова Евдокия
Смерть
Неизвестно