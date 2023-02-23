Реботунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реботунов Василий

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Место рождения

г.Омск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Омск
Рождение ребёнка
1892

Сын: Реботунова Василий

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Александра васильевна

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Рождение ребёнка
1897

Сын: Реботунов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Рождение ребёнка
1900

Сын: Реботунов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ларионова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

г.Зайсан Семипалатинская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Реботунов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Реботунов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Реботунова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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