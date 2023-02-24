Реботунова (Коровина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Реботунова Василий
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Александра васильевна
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Реботунов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Реботунов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ларионова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Реботунов Василий
г.Зайсан Семипалатинская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Реботунов Борис Васильевич
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Реботунов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Реботунов Василий
Смерть
Неизвестно