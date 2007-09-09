Алиева Айшат Нурулаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1979
Отец: Алиев Нурула Нурудинович
Мать: Алиева Ашура Алиевна
Рождение ребёнка
09.09.2007
Дочь: Казанбиева Маржанат Магомедрасуловна
Отец ребёнка: Казанбиев Магомедрасул Магомедшарипович
Рождение ребёнка
22.12.2008
Сын: Казанбиев Амир Магомедрасулович
Отец ребёнка: Казанбиев Магомедрасул Магомедшарипович
Бракосочетание
Неизвестно