Алиева Айшат Нурулаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиева Айшат Нурулаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1979

Отец: Алиев Нурула Нурудинович

Мать: Алиева Ашура Алиевна

Рождение ребёнка
09.09.2007

Дочь: Казанбиева Маржанат Магомедрасуловна

Отец ребёнка: Казанбиев Магомедрасул Магомедшарипович

Рождение ребёнка
22.12.2008

Сын: Казанбиев Амир Магомедрасулович

Отец ребёнка: Казанбиев Магомедрасул Магомедшарипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанбиев Магомедрасул Магомедшарипович

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