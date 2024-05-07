Пилюта Михаил Васильевич 29.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилюта Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилюта Елена Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилюта Елена Михайлова

Рождение ребёнка
21.03.2007

Сын: Пилюта Артем Михайлович

Мать ребёнка: Пилюта Елена Михайлова

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