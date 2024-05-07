Пилюта Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилюта Елена Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилюта Елена Михайлова
Рождение ребёнка
21.03.2007
Мать ребёнка: Пилюта Елена Михайлова