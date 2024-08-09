Фон Рутцен (Дмитриева-Мамонова) Софья Ипполитовна 04.06.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Рутцен (Дмитриева-Мамонова) Софья Ипполитовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.06.1858

умерла Неизвестно

Отец
Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович04.02.1825 г.р.
Мать
Дмитриева-Мамонова (Неведомская) Прасковья Николаевна11.01.1829 г.р.
Супруги
Фон Рутцен Александр Николаевич01.01.1858 г.р.
Дети
Фон Рутцен Александр Александрович1892 г.р.
Фон Рутцен Николай АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1858

Отец: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович

Мать: Дмитриева-Мамонова (Неведомская) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фон Рутцен Николай Александрович

Отец ребёнка: Фон Рутцен Александр Николаевич

Бракосочетание
06.07.1883

Муж: Фон Рутцен Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Фон Рутцен Александр Александрович

Отец ребёнка: Фон Рутцен Александр Николаевич

Алисово, Фатежский муниципальный район, Курская область

Смерть
Неизвестно

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