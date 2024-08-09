Фон Рутцен (Дмитриева-Мамонова) Софья Ипполитовна
женский, родилась 04.06.1858
умерла Неизвестно
ОтецДмитриев-Мамонов Ипполит Александрович04.02.1825 г.р.
МатьДмитриева-Мамонова (Неведомская) Прасковья Николаевна11.01.1829 г.р.
Супруги
Фон Рутцен Александр Николаевич01.01.1858 г.р.
Дети
Фон Рутцен Александр Александрович1892 г.р.
Фон Рутцен Николай АлександровичНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
04.06.1858
Отец: Дмитриев-Мамонов Ипполит Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фон Рутцен Николай Александрович
Отец ребёнка: Фон Рутцен Александр Николаевич
Бракосочетание
06.07.1883
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Фон Рутцен Александр Александрович
Отец ребёнка: Фон Рутцен Александр Николаевич
Алисово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно