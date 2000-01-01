Потапченко Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапченко Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Потапченко Михаил Иванович

Мать: Захарова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Петр Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Дроздов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Петрович

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