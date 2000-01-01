Потапченко Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Потапченко Михаил Иванович
Мать: Захарова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Быков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Петр Иванович
Отец ребёнка: Быков Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Дроздов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дроздов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Иван Петрович