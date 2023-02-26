Дария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Мавра Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
10.10.1793

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
25.09.1794

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.02.1797

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
16.11.1799

Сын: Матвей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Алексеев

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Алексеев

Смерть
Неизвестно
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