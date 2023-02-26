Дария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Мавра Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
10.10.1793
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
25.09.1794
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.02.1797
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
16.11.1799
Сын: Матвей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Алексеев
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Алексеев
Смерть
Неизвестно