Шалашова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалашова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалашов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалашова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Шалашов Василий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалашов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шалашов Василий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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