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Анна Иванова

Место рождения

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Воеводино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1754 ст.

Муж: Ворошилов Михаил Борисов

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1765 ст.

Сын: Логин Михайлов

Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ларион Михайлов

Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов

Смерть
Неизвестно

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