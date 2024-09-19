Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1754 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
5. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-89G?i=139&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1756
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов
Рождение ребёнка
16.10.1765 ст.
Сын: Логин Михайлов
Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов
9.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ларион Михайлов
Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Ворошилов Михаил Борисов
Смерть
Неизвестно