Фурсо Арсений Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсо Арсений Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1990 г.р.

Мать

Вычислено 1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2021

Отец: Фурсо Максим Александрович

Мать: Фурсо Татьяна Викторовна

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