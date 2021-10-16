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Фурсо Арсений Максимович
Фурсо Арсений Максимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.2021
Пол
Мужской
Отец
Фурсо Максим Александрович
Вычислено 1990 г.р.
Мать
Фурсо (Возвышаева) Татьяна Викторовна
Вычислено 1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2021
Отец:
Фурсо Максим Александрович
Мать:
Фурсо Татьяна Викторовна
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