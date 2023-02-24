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Елена Абрамовна

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Место рождения

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

21.12.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Абрам Игнатьев

Мать: не указана

д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.01.1866

Муж: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
01.04.1867

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1874

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гобузова Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович

Смерть
21.12.1878
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