Елена Абрамовна
Место рожденияд. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти21.12.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Абрам Игнатьев
Мать: не указана
д. Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.01.1866
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1867
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1874
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гобузова Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Дорогов Степан Михайлович
Смерть
21.12.1878