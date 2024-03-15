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Архип Степанович
Архип Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
1775
Пол
Мужской
Отец
Степан Степанович
1714 г.р.
Мать
Авдотья Григорьевна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Степан Степанович
Мать:
Авдотья Григорьевна
Смерть
1775
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