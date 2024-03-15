Архип Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архип Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1775

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Степан Степанович

Мать: Авдотья Григорьевна

Смерть
1775
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