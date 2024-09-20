Симеон Алфимов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1774
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Алфим Иванов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.02.1742 ст.
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Возможно, ошибка в записи о венчании в имени жениха: 6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Симеон Симеонов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Степанова
Рождение ребёнка
13.09.1754 ст.
Сын: Корнил Симеонов
Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Степанова
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-ZYS?i=138&cc=1921824
Смерть
1774