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Симеон Алфимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Алфим Иванов

Мать: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.02.1742 ст.

Жена: Аксинья (Ксения) Степанова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Возможно, ошибка в записи о венчании в имени жениха: 6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-PTB?i=163&cc=1921824 1й брак Жених "Иван Анфимов" из Лопатино, невеста «Ксения Стефанова... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Симеон Симеонов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1754 ст.

Сын: Корнил Симеонов

Мать ребёнка: Аксинья (Ксения) Степанова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-ZYS?i=138&cc=1921824
Смерть
1774

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