Голицын Владимир Львович
мужской, родился 21.09.1889, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
умер 18.08.1937, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
ОтецГолицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
МатьГолицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
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Место
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Рождение
21.09.1889
Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
18.08.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область