Голицын Владимир Львович 21.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Владимир Львович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.09.1889, Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

умер 18.08.1937, Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Отец
Голицын Лёв Львович30.01.1841 г.р.
Мать
Голицына (Мартынова) Мария Михайловна22.08.1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1889

Отец: Голицын Лёв Львович

Мать: Голицына (Мартынова) Мария Михайловна

Северка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
18.08.1937
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Расстрелян.

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