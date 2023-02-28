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Вершинин Наум Дмитриев

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Вершинин Дмитрий

Мать: ?

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.02.1861

Жена: Вершинина Агафья Семёнова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1866

Дочь: Анна Наумова

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Матрона Наумова

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1878

Сын: Вершинин Василий Наумович

Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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