Вершинин Наум Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Вершинин Дмитрий
Мать: ?
Бракосочетание
06.02.1861
Рождение ребёнка
21.03.1866
Дочь: Анна Наумова
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Матрона Наумова
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова
Рождение ребёнка
26.02.1878
Сын: Вершинин Василий Наумович
Мать ребёнка: Вершинина Агафья Семёнова
Смерть
Неизвестно