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Иосиф Никонов

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Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.04.1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.04.1808
Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: горячка
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