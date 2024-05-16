Помазкина Дев Швецова ЛЮДМИЛА Альбертовна 04.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Помазкина Дев Швецова ЛЮДМИЛА Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1959

Отец: Швецов АЛЬБЕРТ Иванович

Мать: Швецова Хухарева Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помазкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помазкин Александр Федорович

Рождение ребёнка
04.06.1979

Дочь: Бастракова Помазкина Елена АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.08.1986

Сын: Помазкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

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