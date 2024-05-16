Помазкина Дев Швецова ЛЮДМИЛА Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Помазкин Александр Федорович
Рождение ребёнка
04.06.1979
Дочь: Бастракова Помазкина Елена АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.08.1986
Сын: Помазкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан