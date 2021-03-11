Панин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1960

Дата смерти

11.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1960

Отец: Панин Николай Павлович

Мать: Панина (Ананьина) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панина (Тяпина) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1984

Сын: Панин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Панина (Тяпина) Валентина Александровна

Смерть
11.03.2021

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