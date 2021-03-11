Панин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1960
Дата смерти11.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панина (Тяпина) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1984
Мать ребёнка: Панина (Тяпина) Валентина Александровна
Смерть
11.03.2021