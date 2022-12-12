Семибратова Гликерья (Лукерья) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семибратова Гликерья (Лукерья) Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Семибратова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Семибратов Иван Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.12.1847

Дочь: Семибратова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Семибратов Иван Дементьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семибратов Иван Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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