Самойлова (Штейнгейль) Екатерина Леонардовна
женский, родилась 08.07.1878
умерла 02.02.1920
МатьШтейнгель (Каменская) Екатерина Павловна1850 г.р.
ОтецШтейнгель (Фон Штейнгель) Леонхард Пауль Йохан (Леонгард) Васильевич08.02.1843 г.р.
Супруги
Суровцев Владимир Дмитриевич23.01.1856 г.р.
Самойлов Андрей Павлович22.07.1878 г.р.
Дети
Суровцев Вадим Владимирович28.01.1897 г.р.
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Рождение
08.07.1878
Отец: Штейнгель (Фон Штейнгель) Леонхард Пауль Йохан (Леонгард) Васильевич
Бракосочетание
После 1896
Рождение ребёнка
28.01.1897
Сын: Суровцев Вадим Владимирович
Отец ребёнка: Суровцев Владимир Дмитриевич
Рига, Rīga
Бракосочетание
08.01.1916
Смерть
02.02.1920