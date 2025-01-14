Самойлова (Штейнгейль) Екатерина Леонардовна 08.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Самойлова (Штейнгейль) Екатерина Леонардовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 08.07.1878

умерла 02.02.1920

Мать
Штейнгель (Каменская) Екатерина Павловна1850 г.р.
Отец
Штейнгель (Фон Штейнгель) Леонхард Пауль Йохан (Леонгард) Васильевич08.02.1843 г.р.
Супруги
Суровцев Владимир Дмитриевич23.01.1856 г.р.
Самойлов Андрей Павлович22.07.1878 г.р.
Дети
Суровцев Вадим Владимирович28.01.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1878

Отец: Штейнгель (Фон Штейнгель) Леонхард Пауль Йохан (Леонгард) Васильевич

Мать: Штейнгель (Каменская) Екатерина Павловна

Бракосочетание
После 1896

Муж: Суровцев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Суровцев Вадим Владимирович

Отец ребёнка: Суровцев Владимир Дмитриевич

Рига, Rīga

Бракосочетание
08.01.1916

Муж: Самойлов Андрей Павлович

Смерть
02.02.1920

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