Посконина Пелагея Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посконина Пелагея Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1850

Сын: Посконин Фёдор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.10.1852

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1855

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.07.1858

Дочь: Посконина Метродора

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посконин Козьма Нестеров

Смерть
Неизвестно
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