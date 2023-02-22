Посконина Пелагея Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1850
Сын: Посконин Фёдор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.10.1852
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1855
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.07.1858
Дочь: Посконина Метродора
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно