Харламов Николай Васильевич 08.12.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Харламов Николай Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.12.1860

умер Неизвестно

Супруги
Харламова (Корнилова) Татьяна АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Токмакова (Харламова) Вера НиколаевнаОколо 1893 г.р.
Харламов Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харламов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Токмакова (Харламова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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