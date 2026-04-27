Харламов Николай Васильевич
мужской, родился 08.12.1860
умер Неизвестно
Супруги
Харламова (Корнилова) Татьяна АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Токмакова (Харламова) Вера НиколаевнаОколо 1893 г.р.
Харламов Сергей НиколаевичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харламов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Токмакова (Харламова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Харламова (Корнилова) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно