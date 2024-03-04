Кучумов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучумов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1890

Отец: не указан

Мать: Кучумова Екатерина Егорова

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