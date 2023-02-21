Калмыкова (--) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1883 ст.
Сын: Калмыков Сергей Никитович
Отец ребёнка: Калмыков Никита Кузьмич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Владимир Васильевич Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Калмыков Никита Кузьмич
воспр Варлаам Макарович и крест жена Фекла Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно