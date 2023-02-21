Калмыкова (--) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова (--) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1883 ст.

Сын: Калмыков Сергей Никитович

Отец ребёнка: Калмыков Никита Кузьмич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
воспр Владимир Васильевич Неонила Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Калмыков Никита Кузьмич

воспр Варлаам Макарович и крест жена Фекла Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Никита Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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