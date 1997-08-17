Будельков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1924
Дата смерти17.08.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924
Отец: Бодюльков Алексей Григорьевич
Мать: Татьяна Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
лейтенант
Смерть
17.08.1997