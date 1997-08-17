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Будельков Николай Алексеевич

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.09.1924

Дата смерти

17.08.1997

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924

Отец: Бодюльков Алексей Григорьевич

Мать: Татьяна Ивановна

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
геолог
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
лейтенант
Смерть
17.08.1997
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