Никитина Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Арина Евдокимовна
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Ева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Адам
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Никитин Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Сын: Никитин Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1900 ст.
Сын: Никитин Гаврила Евдокимович
Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно