Никитина Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Арина Евдокимовна

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Ева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Адам

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Никитин Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Никитин Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Сын: Никитин Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1900 ст.

Сын: Никитин Гаврила Евдокимович

Отец ребёнка: Никитин Евдоким Иванович

Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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