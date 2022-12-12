Мандро (Педан) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандро (Педан) Феодосия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1749 по 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Марковский-Крыса Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Мандро-Крыса Григорий Мартинович

Винницкие Хутора, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мандро-Крыса Григорий Мартинович

Смерть
Неизвестно
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