Мандро (Педан) Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Марковский-Крыса Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Мандро-Крыса Григорий Мартинович
Винницкие Хутора, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно