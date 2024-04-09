Федосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Никита Николаев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Ермолаева) Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.11.1837

Сын: Ермолаев Павел Никитин

Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Ермолаев) Сусанья Никитина

Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.02.1845

Сын: Ермолаев Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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