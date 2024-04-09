Федосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Ермолаева) Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев
Рождение ребёнка
02.11.1837
Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Ермолаев) Сусанья Никитина
Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев
Рождение ребёнка
17.02.1845
Отец ребёнка: Ермолаев Никита Николаев
Смерть
Неизвестно