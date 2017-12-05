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Сапрыкина Снежана Александровна
Сапрыкина Снежана Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.12.2017
Пол
Женский
Отец
Сапрыкин Александр Викторович
1988 г.р.
Мать
Сапрыкина (Букатова) Анастасия Александровна
1994 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.2017
Отец:
Сапрыкин Александр Викторович
Мать:
Сапрыкина Анастасия Александровна
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