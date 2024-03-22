Юрина (Юрина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Юрина) Варвара

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.11.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879

Отец: Юринъ Гаврила

Мать: Юрина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1916

Сын: Юринъ Василий

Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Юринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринъ Тимофѣй

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