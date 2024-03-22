Юрина (Юрина) Варвара
Место рождения
Дата рождения25.11.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1879
Отец: Юринъ Гаврила
Мать: Юрина Анастасия
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй
Рождение ребёнка
25.01.1916
Сын: Юринъ Василий
Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй
Рождение ребёнка
14.10.1918
Сын: Юринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Юринъ Тимофѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юринъ Тимофѣй