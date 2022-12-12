Старкова Феврония Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Старков Василий Евтихиевич
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Татьяна Евтихиевна
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Евтихиевна
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Варвара Евтихиевна
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Старков Порфирий Евтихиевич
Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно