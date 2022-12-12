Старкова Феврония Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова Феврония Степановна

Старкова Феврония Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Старков Василий Евтихиевич

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1740

Сын: Старков Яков Евтихиевич

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Старков Ефим Евтихиевич

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Татьяна Евтихиевна

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Евтихиевна

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Старков Конон Евтихиевич

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Варвара Евтихиевна

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Старков Порфирий Евтихиевич

Отец ребёнка: Старков Евтихий Максимович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Евтихий Максимович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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